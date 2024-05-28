Глава МИД Польши допустил отправку военных на Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил отправку военных страны на Украину. Об этом министр заявил в интервью Gazeta Wyborcza.

«Мы не должны исключать никакие варианты», — указал Сикорский, отвечая на вопрос, отправил бы он войска республики на украинскую территорию.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что страна не планирует отправку своих военных на Украину и не готовится к таким шагам.

Между тем польский премьер-министр Дональд Туск признал, что на украинской территории уже находятся солдаты НАТО, пишет «Свободная пресса». По словам премьера, там присутствует «немного солдат, наблюдателей, инженеров».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаПольша

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