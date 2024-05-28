Глава МИД Польши допустил отправку военных на Украину
Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил отправку военных страны на Украину. Об этом министр заявил в интервью Gazeta Wyborcza.
«Мы не должны исключать никакие варианты», — указал Сикорский, отвечая на вопрос, отправил бы он войска республики на украинскую территорию.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что страна не планирует отправку своих военных на Украину и не готовится к таким шагам.
Между тем польский премьер-министр Дональд Туск признал, что на украинской территории уже находятся солдаты НАТО, пишет «Свободная пресса». По словам премьера, там присутствует «немного солдат, наблюдателей, инженеров».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Польши допустил отправку военных на Украину
- Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва
- Нидерланды передадут Украине часть своей системы Patriot
- Депутат Уланов заявил, что в Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине
- Германия экспортировала в Россию одежду на 15,95 млн евро в марте
- Минтуризма Индонезии: Прямые рейсы на Бали из РФ возможны уже в грядущем сезоне
- Зюганов заявил, что Путин 7 июня выступит на ПМЭФ
- Продажи игровых консолей в РФ выросли на 70%
- СМИ: Минфин предложил ввести акциз на медицинский спирт
- Глава Погранслужбы ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru