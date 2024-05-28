СМИ: Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик
Причиной остановки работы сервиса доставки посылок СДЭК мог стать вирус-шифровальщик, который использовала взявшая на себя ответственность за сбой международная хакерская группа Head Mare. Об этом пишут «Ведомости».
По данным издания, хакеры заявили о взломе СДЭК в социальной сети X, опубликовав скриншоты проникновения в систему. По словам злоумышленников, они применили шифровальщик. Эти сведения подтвердили источники издания: они пояснили, что вирус шифрует информацию, из-за чего компания теряет к ней доступ.
Как отметил представитель СДЭК в беседе с «Ведомостями», организация «столкнулась с техническим сбоем», проводится расследование.
«Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», – указал собеседник издания.
Ранее стало известно, что СДЭК приостановила выдачу и прием посылок, служба доставки не может возобновить работу третий день из-за обширного технического сбоя, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru