СМИ: Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик

По данным издания, хакеры заявили о взломе СДЭК в социальной сети X, опубликовав скриншоты проникновения в систему. По словам злоумышленников, они применили шифровальщик. Эти сведения подтвердили источники издания: они пояснили, что вирус шифрует информацию, из-за чего компания теряет к ней доступ.

Как отметил представитель СДЭК в беседе с «Ведомостями», организация «столкнулась с техническим сбоем», проводится расследование.

«Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», – указал собеседник издания.

Ранее стало известно, что СДЭК приостановила выдачу и прием посылок, служба доставки не может возобновить работу третий день из-за обширного технического сбоя, пишет RT.

