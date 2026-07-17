МИД РФ: Москва и Баку урегулировали связанные с авиакатастрофой AZAL вопросы
Москва и БАку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы пассажирского самолёта «Азерайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре 2024 года. Как пишет RT, об этом говорится в совместном заявлении МИД России и Азербайджана.
В документе отмечается, что причиной трагедии стало «непреднамеренное действие системы ПВО в воздушном пространстве РФ».
«Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших... и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия», - сказано в заявлении.
Самолет Embraer 190 «Азерайджанских авиалиний», совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вКазахстане близ города Актау. Погибли 38 человек.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сделает всё, что требуется в таких трагических случаях по выплатам компенсаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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