Учитель и «икона» жанра. Знаменитые журналисты прощаются с Эдуардом Сагалаевым
Скончавшийся президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев стал проводником в тележурналистику для многих нынешних мэтров.
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев скончался на 77 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) Виталия Игнатенко.
«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», - заявил Игнатенко.
Эдуард Сагалаев создал телевидение, которое могло свободно говорить со зрителем. Бывший глава СПЧ Михаил Федотов в комментарии РИА Новости назвал главу НАТ иконой тележурналистики.
«Это, конечно, страшный удар для всех, кому не безразлична история телевидения в нашей стране. Эдуард Сагалаев был одним из тех немногих, кто стоял у истоков свободной тележурналистики в нашей стране, когда она родилась в середине 80-х годов», - сказал Федотов.
О том, что Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения с человеческими нотками, заявил тележурналист Дмитрий Киселев и признался, что является его учеником.
«Мой учитель. Привел меня на телевидение и благословил первые шаги. Талантливый человек, заражавший своим талантом многих. Создал новую стилистку отечественного телеэкрана, обогатив ее человеческими нотками", - сказал Киселев РИА Новости.
По его словам, многие известные деятели телевидения также учились у Эдуарда Сагалаева.
Это подтвердил на собственном опыте и руководитель студии авторской программы, журналист Сергей Брилев в комментарии Газете.ru.
«У меня вообще мостик в журналистику случился после участия в программе «12 этаж» редакции молодежных программ Центрального телевидения и вел ее Эдуард Михайлович, это был 1988 год. То есть мы знакомы уже очень давно. Собственно, после этой программы мне прозвучало предложение, мысль, чтобы заняться журналистикой. Это было не из его уст, но он меня тогда тоже запомнил и все время вспоминал этот случай. Так что я ему действительно благодарен за этот мостик. Он потом был председателем ВГТРК, моим начальником», — сказал он.
По мнению председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева, имя Сагалаева войдет в историю современной российской журналистики, передает ТАСС .
«Это глубочайшая утрата для всей нашей журналистики. Его имя войдет в историю современной российской журналистики. Вспоминается Молодежная редакция Центрального телевидения, программа "Взгляд", программа "12-й этаж", которую он вел. Он очень много всего сделал как организатор телевидения, как организатор журналистики, и вырастил целую плеяду самых известных и выдающихся наших коллег», - заявил Соловьев.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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