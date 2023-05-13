Учитель и «икона» жанра. Знаменитые журналисты прощаются с Эдуардом Сагалаевым

«Это, конечно, страшный удар для всех, кому не безразлична история телевидения в нашей стране. Эдуард Сагалаев был одним из тех немногих, кто стоял у истоков свободной тележурналистики в нашей стране, когда она родилась в середине 80-х годов», - сказал Федотов.

О том, что Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения с человеческими нотками, заявил тележурналист Дмитрий Киселев и признался, что является его учеником.

«Мой учитель. Привел меня на телевидение и благословил первые шаги. Талантливый человек, заражавший своим талантом многих. Создал новую стилистку отечественного телеэкрана, обогатив ее человеческими нотками", - сказал Киселев РИА Новости.