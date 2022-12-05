Журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ профессор Олег Дмитриев.

По словам Дмитриева, Калягин был легендой советского телевидения. Впоследствии, уже став профессором Института медиа НИУ ВШЭ, он всегда стремился передать свои знания студентам.

Калягин вел программу "Международная панорама", работал заместителем главного редактора программы "Время", корреспондентом в Великобритании, Индии и США.

