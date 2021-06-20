Лысенко: Прощание с Легендой

«Это человек, который придумал, создал «Взгляд», очень много других программ молодёжной редакции, которые точно вошли в учебники тележурналистики. И, конечно, огромная его заслуга в создании российского телевидения — РТР, теперь это огромный международный холдинг, один из крупнейших в Европе, а когда-то всё начиналось с трёх кабинетов и одной студии в Останкине», - отметил Владимир Соловьев.

Легендарным телевизионщиком, который создавал легендарные редакционные коллективы и новые медиа «в эпоху до интернета» был Анатолий Лысенко, заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Я помню, как-то зашел к нему домой, и он, стоя на коленях перед огромным рулоном бумаги, расстеленным во весь пол, ползал по телевизионной сетке будущего канала "Россия", готовя его к запуску. Со зрением у него было не очень хорошо, стола такого большого не было - вот он и ползал по полу... И это был как будто символ коленопреклонения перед телевидением... И, конечно же, кому как, не ему можно было доверить создание Общественного телевидения России, канала ОТР - ему, человеку с непререкаемой репутацией, авторитетом и безукоризненным телевизионным вкусом», - цитирует Киселева РИА Новости.