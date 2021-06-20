Лысенко: Прощание с Легендой
Известные россияне вспоминают о гендиректоре ОТР Анатолии Лысенко в связи с его смертью.
Генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР), тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.
«Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», - цитирует агентство собеседника.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT назвал Лысенко одним из столпов современной журналистики и российского телевидения. Глава СЖР отметил главные, на его взгляд, заслугу коллеги.
«Это человек, который придумал, создал «Взгляд», очень много других программ молодёжной редакции, которые точно вошли в учебники тележурналистики. И, конечно, огромная его заслуга в создании российского телевидения — РТР, теперь это огромный международный холдинг, один из крупнейших в Европе, а когда-то всё начиналось с трёх кабинетов и одной студии в Останкине», - отметил Владимир Соловьев.
Легендарным телевизионщиком, который создавал легендарные редакционные коллективы и новые медиа «в эпоху до интернета» был Анатолий Лысенко, заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Я помню, как-то зашел к нему домой, и он, стоя на коленях перед огромным рулоном бумаги, расстеленным во весь пол, ползал по телевизионной сетке будущего канала "Россия", готовя его к запуску. Со зрением у него было не очень хорошо, стола такого большого не было - вот он и ползал по полу... И это был как будто символ коленопреклонения перед телевидением... И, конечно же, кому как, не ему можно было доверить создание Общественного телевидения России, канала ОТР - ему, человеку с непререкаемой репутацией, авторитетом и безукоризненным телевизионным вкусом», - цитирует Киселева РИА Новости.
Российский детский педиатр Леонид Рошаль отметил, что вместе с журналистом ушла целая эпоха в истории телевидения.
«Это огромная личность. Он очень много сделал для того, чтобы до народа доходила правда. Он имел точку зрения, иногда отличную от руководящих структур. Он был незаменим», — приводит слова Рошаля 5-tv.ru.
О вкладе Анатолия Лысенко в отечественную журналистику также высказались официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала его легендой тележурналистики, главный редактор RT Маргарита Симоньян. генеральный продюсер федерального телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и многие другие.
Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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