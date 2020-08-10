Ученый сравнил опасность нового вируса SFTS и CОVID-19
Пандемия вируса SFTS в Китае менее опасна, чем сочетание коронавируса и гриппа. Такое предположение высказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин в интервью Ura.ru
«Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа», — заявил ученый.
Митрохин отметил заявления коллег-ученых, которые считают, что вирус SFTS не представляет опасность для россиян. Тем не менее, он обратил внимание на отсутствие у научного сообщества полной картины о вирусе.
Доцент считает, что через неделю информации о вирусе SFTS станет больше.
Накануне Роспотребнадзор дал комментарий о новом вирусе из Китая. Известно, что в России вирус SFTS, или лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, в России не отмечен.
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