Ученый сравнил опасность нового вируса SFTS и CОVID-19

Пандемия вируса SFTS в Китае менее опасна, чем сочетание коронавируса и гриппа. Такое предположение высказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин в интервью Ura.ru

«Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа», — заявил ученый.