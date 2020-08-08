В Китае зафиксирована вспышка нового вируса

Вспышку нового типа вируса SFTS зарегистрировали в Китае. Погибли уже 7 человек, заразились 60. Переносчиками заболевания являются клещи, сообщает Global Times.

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Наибольшее число заболевших проживают в двух провинциях Китая. В провинции Цзянсу - более 37 человек, в провинции Аньхой - 23 жителя, отмечает Lenta.ru.

По мнению китайских медиков, поводов для паники нет, если соблюдать необходимые меры предосторожности.

Напомним, вирус SFTS обнаружен в 2011 году. Он передается клещами и попадает в организм человека через слизистые и кровь.

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