В Китае зафиксирована вспышка нового вируса

Наибольшее число заболевших проживают в двух провинциях Китая. В провинции Цзянсу - более 37 человек, в провинции Аньхой - 23 жителя, отмечает Lenta.ru.

По мнению китайских медиков, поводов для паники нет, если соблюдать необходимые меры предосторожности.

Напомним, вирус SFTS обнаружен в 2011 году. Он передается клещами и попадает в организм человека через слизистые и кровь.

