Ученый рассказал, каким штаммом COVID-19 заразились люди в окружении Путина

«Вирус он такой дурак, что не разбирает рангов, где первое, второе лицо или последнее. С другой стороны, единственная вакцина в России, которая тестировалась на эффективность, то есть предотвращение заболевания, это «Спутник». Все, что показывают клинические испытания: частота заражения у вакцинированных с клиническими симптомами падает примерно в десять раз. Абсолютных вакцин, как и гарантий чего бы то ни было кроме смерти единорогов не существует нигде. А так как вирус не приемлет иерархий, то, так как президент контактирует с другими людьми, обеспечить ему кокон эпидемической безопасности невозможно. Болеют все», - отметил Северинов.

При этом заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН заметил, что хоть вакцинация не спасает от заражения, но она помогает предотвратить тяжелое развитие болезни.

«Вариант «дельта» обладает тем свойством, что может заражать привитых людей, что само по себе не страшно. Есть, например, вирус насморка – это тоже коронавирус. Он заражает нас много раз в течение жизни. Мы от насморка не делаем тесты, не вводим карантины, а продолжаем жить, хотя он передается от одного человека к другому очень быстро. Так вот в случае, если все население будет привито действующими вакцинами, коронавирусная инфекция перейдет в разряд насморков. Люди будут заболевать, но почти не будут умирать», - заключил ученый.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несколько десятков человек в его окружении заболели коронавирусом. Об этом глава государства сообщил, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Накануне сообщалось, что глава государства ушел на самоизоляцию.

