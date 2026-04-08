С севера или из Сибири? Какие реки потекут в Крым
Водные ресурсы России могут быть перенаправлены в нуждающиеся регионы, но для этого не надо трогать Сибирь, заявил НСН Сергей Беднарук.
Изменение стоков сибирских рек в пользу южных регионов России — это дорого и бессмысленно, рассказал начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с НСН.
Переброска стоков сибирских рек в Крым и Северный Кавказа решит вопрос с нехваткой воды в этих регионах. С таким предложением выступил главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Его слова приводит РИА Новости. Беднарук удивился такому предложению.
«В принципе, ничего невозможного нет, но тогда придется тянуть реки на огромные расстояния через Волгу — очень дорого, долго и непонятно зачем. Значительно проще вернуться к проекту разворота северных рек. Соответствующее строительство было даже начато в советское время. После завершения первого этапа проекта, на юг стало поступать 5-7 кубокилометров воды. К этой идее стоит вернуться. У Северной Двины, Печоры, Онежского озера есть порядка 20 кубокилометров, которые можно без вреда направить в нуждающиеся регионы. Это всего лишь 10-15% от общего стока — никакого влияния на окружающую среду, зато появятся дополнительные орошаемые площади и повысится выработка электроэнергии. К сожалению, в результате травли в научном сообществе в 1980-х годах, почти никто не поднимает эти вопросы. Все специалисты, которые поддерживали такие меры, были объявлены неугодными, демократия победила. Хотя, если бы были проведены все каналы, то уровень того же Каспийского моря был бы на полметра выше, чем сейчас», — отметил он.
