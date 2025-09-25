Обмеление Волги — это естественный процесс, к которому нужно привыкнуть. Думать об изменениях системы дамб и водосбора бессмысленно, рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в беседе с НСН.

Биолог Николай Онистратенко 22 сентября привлек внимание к экологической катастрофе, разворачивающейся в Волго-Ахтубинской пойме, Он заявил, что водоем высыхает. Местные жители выражают опасения, что Волгоград может повторить судьбу степных регионов и превратиться в безжизненную пустыню. Их тревоги приводит портал V1.RU. Фролов посоветовал им не волноваться.