Ученый предложил смириться с обмелением Волги
Система дамб на Волге обеспечивает энергией всю Россию, поэтому нельзя ничего менять, заявил НСН Анатолий Фролов.
Обмеление Волги — это естественный процесс, к которому нужно привыкнуть. Думать об изменениях системы дамб и водосбора бессмысленно, рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в беседе с НСН.
Биолог Николай Онистратенко 22 сентября привлек внимание к экологической катастрофе, разворачивающейся в Волго-Ахтубинской пойме, Он заявил, что водоем высыхает. Местные жители выражают опасения, что Волгоград может повторить судьбу степных регионов и превратиться в безжизненную пустыню. Их тревоги приводит портал V1.RU. Фролов посоветовал им не волноваться.
«Никакого наступления степи на Волгоград нет. Воды в Волге действительно стало меньше, Каспий слегка мелеет. Но это уже было в 1930-х, в 1970-х и после 1995-го года. Ничего удивительного в этом нет. Такова природа, да и все прибрежные страны не останавливают разработку ресурсов Каспийского моря, так как это вопрос продовольствия. Никто перестраивать дамбы на Волге не думает. Если такая мысль придет кому-то в голову, то этого человека надо изолировать от общества в удобном каком-то помещении. Весь волжско-камский каскад — это не просто дамбы, а система ГЭС, которая обеспечивает центральную Россию электричеством», — отметил он.
Гидролог также не увидел возможности изменить что-либо прямо сейчас.
«Вернуть полноводность не получится по одной простой причине. Если поднимать уровень Волги, то он упадет в Каспийском море. Теперь оно стало международным водоемом. Раньше этот вопрос решался напополам с Ираном, а сегодня там пять республик. Любое воздействие на водный баланс становится трансграничным. Дополнительное изъятие из притока не одобрят прикаспийские страны. Остается привыкать к сложившейся ситуации. Пора относиться к природе так, как положено», — подчеркнул он.
Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с НСН оценил негативные последствия обмеления Каспийского моря для России.
