Россельхознадзор ограничил транзит через Россию мяса птицы из Евросоюза

В ведомстве рассказали о выявлении незаконной перевозки через Польшу субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения. Отмечается, что груз следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам.

«Ограничение вводится в целях недопущения распространения эпизоотий и защиты потребителей», - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор ввёл временное ограничение на ввоз и транзит по территории РФ всех видов мясной продукции производителя ООО «Велес-Мит» из Белоруссии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

