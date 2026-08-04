Россельхознадзор ограничил транзит через Россию мяса птицы из Евросоюза
Транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведённых предприятиями Евросоюза, будет ограничен с 5 августа. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает RT.
В ведомстве рассказали о выявлении незаконной перевозки через Польшу субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения. Отмечается, что груз следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам.
«Ограничение вводится в целях недопущения распространения эпизоотий и защиты потребителей», - говорится в сообщении.
Ранее Россельхознадзор ввёл временное ограничение на ввоз и транзит по территории РФ всех видов мясной продукции производителя ООО «Велес-Мит» из Белоруссии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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