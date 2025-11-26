Прокурор запросил для Тарасовой условный срок по делу о контрабанде наркотиков

Он указал, что исправление артистки возможно без изоляции от общества.

Защита Тарасовой, в свою очередь, отметила, что есть все условия для назначения более мягкого наказания, такого как штраф.

«Произойди это не в аэропорту, в городе Домодедово, то ей бы грозила только административная ответственность», — подчеркнул защитник.

Ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко допустил, что Тарасову хотели подставить специально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

