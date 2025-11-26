Рябков предупредил об обострении ситуации в случае отказа США от ДСНВ

По его словам, в случае отказа Вашингтона от предложения России «в сфере пост-ДСНВ», то напряжённость возрастёт.

«Предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью», - заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо субстантивных предложений по теме ДСНВ со стороны США не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».