Рябков предупредил об обострении ситуации в случае отказа США от ДСНВ
Если США отвергнут предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), то ситуация в сфере стратегических вооружений обострится. Как пишет RT, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, в случае отказа Вашингтона от предложения России «в сфере пост-ДСНВ», то напряжённость возрастёт.
«Предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью», - заключил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо субстантивных предложений по теме ДСНВ со стороны США не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
