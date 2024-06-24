«Стандартов нет!»: В институте РАН сообщили о пробелах в лингвистической экспертизе
Андрей Кибрик на фоне сообщений об участившихся проверках песен на нарушение законодательства заявил НСН, что в России подобные экспертизы пока очень плохо развиты.
В России пока слабо развиты все разновидности лингвистических экспертиз, так как общепринятых стандартов нет, а специалистов в этой области не так много, заявил директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в беседе с НСН.
Рокеры, рэперы и поп-исполнители стали чаще заказывать спецэкспертизу своих новых треков для проверки на возможные нарушения законодательства — ненормативную лексику, пропаганду наркотиков, экстремизм и прочее. По информации Mash, три юридических центра в Москве с начала этого года провели 28 комплексных лингвистических экспертиз 134 песен, к оценкам текстов привлекали работников Института лингвистики РАН. Кибрик рассказал, с какими проблемами могут столкнуться артисты.
«Я с таким не сталкивался, в наш институт с этим вопросом пока не обращаются. Что касается самой лингвистической экспертизы, в нашей стране, к сожалению, эта тема плохо проработана. Стандартов общепринятых нет, есть определенное количество людей, которые занимаются этой проблематикой. Есть лингвистическая экспертиза разных типов. Во-первых, это экспертиза документов, например, содержится ли в том или ином документе оскорбление. Эксперт может распознать, где присутствует оскорбление, а что таковым не является», - отметил он.
Также Кибрик рассказал о проверках устной речи, что зачастую используется во время следственных действий.
«Во-вторых, бывает экспертиза устной речи, содержатся ли там какие-то обидные или неприличные элементы. Это немного другая область. Стоит задача развития этой области, как прикладной лингвистики. Но пока что это очень слабо развито. Речь идет о судебных разбирательствах, то есть, это связано именно с юридической сферой. В рамках следствия бывает, что пытаются идентифицировать личность по голосу, это тоже предмет лингвистической экспертизы другого типа»,- добавил он.
Ранее в Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылем), запланированный на конец июня. Также может не состояться и концерт исполнителя в Екатеринбурге. На данный момент организаторы передвинули выступление на более позднюю дату, объяснив решение необходимостью провести лингвистическую экспертизу текстов композиций артиста, напоминает «Радиоточка НСН».
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