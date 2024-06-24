«Стандартов нет!»: В институте РАН сообщили о пробелах в лингвистической экспертизе

В России пока слабо развиты все разновидности лингвистических экспертиз, так как общепринятых стандартов нет, а специалистов в этой области не так много, заявил директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в беседе с НСН.

Рокеры, рэперы и поп-исполнители стали чаще заказывать спецэкспертизу своих новых треков для проверки на возможные нарушения законодательства — ненормативную лексику, пропаганду наркотиков, экстремизм и прочее. По информации Mash, три юридических центра в Москве с начала этого года провели 28 комплексных лингвистических экспертиз 134 песен, к оценкам текстов привлекали работников Института лингвистики РАН. Кибрик рассказал, с какими проблемами могут столкнуться артисты.