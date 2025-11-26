Ярмольник, Снигирь и Цыганов выступили в защиту актрисы Тарасовой
Актёры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступили в защиту обвиняемой в контрабанде наркотиков коллеги Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает RT.
В частности, Ярмольника заявил, что никогда не видел Тарасову употребляющей алкоголь или наркотики. Аналогичным образом в суде высказался Цыганов.
Снигирь, в свою очередь, назвала Тарасову очень отзывчивым, добрым, собранным и ответственным человеков.
Ранее Гособвинение запросило для Тарасовов три с половиной года условно с трёхлетним испытательным сроком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ярмольник, Снигирь и Цыганов выступили в защиту актрисы Тарасовой
- «Не ремонтировали с XVI века»: Деревня Боловино завязла в грязи
- Прокурор запросил для Тарасовой условный срок по делу о контрабанде наркотиков
- Рябков предупредил об обострении ситуации в случае отказа США от ДСНВ
- «Чао, пупсик!»: Милонов назвал, каким артистам не простят отъезд из России
- Огонь зимней Олимпиады-2026 зажгли в Греции
- Укулеле и флейта: Какой музыкальный инструмент подарить на Новый год
- Черный заказ: Откуда в интернете информация для «пробива» человека
- «Пупупу»: Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на звание «Слово года-2025»
- Россиянам рассказали, где можно наткнуться на нелегальную «ювелирку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru