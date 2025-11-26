Ярмольник, Снигирь и Цыганов выступили в защиту актрисы Тарасовой

Актёры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступили в защиту обвиняемой в контрабанде наркотиков коллеги Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает RT.

Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде наркотиков

В частности, Ярмольника заявил, что никогда не видел Тарасову употребляющей алкоголь или наркотики. Аналогичным образом в суде высказался Цыганов.

Снигирь, в свою очередь, назвала Тарасову очень отзывчивым, добрым, собранным и ответственным человеков.

Ранее Гособвинение запросило для Тарасовов три с половиной года условно с трёхлетним испытательным сроком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

