Ярмольник, Снигирь и Цыганов выступили в защиту актрисы Тарасовой

В частности, Ярмольника заявил, что никогда не видел Тарасову употребляющей алкоголь или наркотики. Аналогичным образом в суде высказался Цыганов.

Снигирь, в свою очередь, назвала Тарасову очень отзывчивым, добрым, собранным и ответственным человеков.

Ранее Гособвинение запросило для Тарасовов три с половиной года условно с трёхлетним испытательным сроком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

