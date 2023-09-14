Игорь Бутман стал членом жюри премии «Экология — дело каждого»
Народный артист России Игорь Бутман стал членом жюри Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
По мнению всемирно известного джазмена, «Экология — дело каждого» — важная для развития российской экокультуры инициатива. Бутман восхитился сильными работами конкурсантов.
Радионова выразила музыканту благодарность за помощь экологическому просвещению. Она отметила, что рада участию в жюри выдающихся деятелей культуры и искусства, помогающих формированию новой культуры отношения к природе и популяризации экологического просвещения. Глава Росприроднадзора выразила уверенность, что экологичный образ жизни со временем станет нормой.
Джазовый музыкант пожелал Премии в видеообращении множество интересных и ярких проектов, посвященных защите окружающей среды. По его словам, любовь к природе — источник вдохновения для тысяч детей во всем мире, они пытаются раскрыть свои художественные, музыкальные и изобретательские таланты. Бутман назвал замечательной идеей объединение взрослых и детей для привлечения внимания к вопросам экологии. Он добавил, что забота об окружающей среде должна быть столь же важной, как стремление к духовному развитию, к музыке и желанию сделать нечто полезное.
Радионова напомнила, что Бутман помогает проектам Росприроднадзора со времен его участия в Марафоне доброты «Шар желаний». Тогда восьмилетний начинающий кларнетист из Красноярского края Тихон Сатюков смог исполнить свою заветную мечту — сыграл с великим джазменом на одной сцене.
Поддержку премии оказали АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты» и другие.
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