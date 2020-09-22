Врач дал прогноз, когда в России закончится эпидемия коронавируса
К концу 2021 года удастся вакцинировать большую часть населения России, это позволит остановить распространение коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, для этого к ноябрю текущего года необходимо производить 5-6 миллионов доз вакцины, именно такие объемы запланированы правительством.
Он рассказал, что в Центре Гамалеи предприятие по производству вакцины работает в три смены, но не может обеспечить такое большое количество доз. Специалисты уже поделились технологией производства с тремя-четырьмя площадками, и к ноябрю планируется выйти на необходимые объемы, заключил ученый.
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев выразил мнение, что повторного карантина в России не будет.
Зверев считает, что массовые мероприятия пока останутся под запретом, однако ждать возвращения других ограничений не стоит.
Кроме того, академик уверен, что в стране не будет «повального» заражения населения, поскольку врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Отец погибшего в СИЗО Тесака приехал за телом сына
- Рамзан Кадыров намерен сделать прививку от COVID-19
- Убийца Джона Леннона назвал причину своего преступления
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
- Врач дал прогноз, когда в России закончится эпидемия коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru