Врач дал прогноз, когда в России закончится эпидемия коронавируса

К концу 2021 года удастся вакцинировать большую часть населения России, это позволит остановить распространение коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для этого к ноябрю текущего года необходимо производить 5-6 миллионов доз вакцины, именно такие объемы запланированы правительством.

Он рассказал, что в Центре Гамалеи предприятие по производству вакцины работает в три смены, но не может обеспечить такое большое количество доз. Специалисты уже поделились технологией производства с тремя-четырьмя площадками, и к ноябрю планируется выйти на необходимые объемы, заключил ученый.