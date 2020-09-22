Врач дал прогноз, когда в России закончится эпидемия коронавируса

К концу 2021 года удастся вакцинировать большую часть населения России, это позволит остановить распространение коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для этого к ноябрю текущего года необходимо производить 5-6 миллионов доз вакцины, именно такие объемы запланированы правительством.

Он рассказал, что в Центре Гамалеи предприятие по производству вакцины работает в три смены, но не может обеспечить такое большое количество доз. Специалисты уже поделились технологией производства с тремя-четырьмя площадками, и к ноябрю планируется выйти на необходимые объемы, заключил ученый.

Правила вакцинации. Кто может быть добровольцем?

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев выразил мнение, что повторного карантина в России не будет.

Зверев считает, что массовые мероприятия пока останутся под запретом, однако ждать возвращения других ограничений не стоит.

Кроме того, академик уверен, что в стране не будет «повального» заражения населения, поскольку врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома.

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ФОТО: РИА Новости
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