Ученые заявили о пользе витамина C при тяжелой форме COVID-19
Применение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения коронавирусной инфекции и быстрее выздороветь. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на итоги исследования международной группы ученых.
Отмечается, что специалисты провели 12 клинических испытаний и выяснили, что введение витамина C помогает повысить уровень кислорода в крови, уменьшить воспаление, ускорить восстановление организма.
«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от 6 до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления», — сообщила соавтор исследования Анитра Карр из новозеландского Университета Отаго.
Кроме того, ученые обнаружили дефицит витамина С в плазме крови 70-80% пациентов с COVID-19. Соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из лондонского Имперского колледжа подчеркнула, что для назначения дозировки и оптимизации лечения необходимо проверять уровень этого вещества у больных.
Отмечается, что уколы с витамином C позволили втрое снизить риск тяжелого течения коронавируса и сократить время лечения. Вместе с тем ученые подчеркивают, что необходимо провести более масштабное изучение влияния витамина на организм при лечении COVID-19.
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