Pfizer сообщила об эффективности своего лекарства от коронавируса

Как показал промежуточный анализ второй фазы испытаний, лекарство помогло снизить риск госпитализации или смерти у «не госпитализированных взрослых испытуемых» с COVID-19. Среди участников контрольной группы не зафиксировали ни одного летального исхода.

Pfizer выразила желание получить разрешение на экстренное использование препарата, представив сведения об итогах исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее фармгигант сообщал, что первая фаза испытаний показала хорошую переносимость и безопасность нового лекарства. Препарат потенциально может использоваться при появлении первых симптомов коронавирусной инфекции либо после контакта с инфицируемым.

