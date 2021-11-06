Pfizer сообщила об эффективности своего лекарства от коронавируса
Антивирусный препарат для лечения коронавируса, произведенный фармацевтической компанией Pfizer, по результатам второй фазы клинического исследования продемонстрировал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%. Об этом сообщается на сайте концерна.
Как показал промежуточный анализ второй фазы испытаний, лекарство помогло снизить риск госпитализации или смерти у «не госпитализированных взрослых испытуемых» с COVID-19. Среди участников контрольной группы не зафиксировали ни одного летального исхода.
Pfizer выразила желание получить разрешение на экстренное использование препарата, представив сведения об итогах исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Ранее фармгигант сообщал, что первая фаза испытаний показала хорошую переносимость и безопасность нового лекарства. Препарат потенциально может использоваться при появлении первых симптомов коронавирусной инфекции либо после контакта с инфицируемым.
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