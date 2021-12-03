Ученые заявили, что штамм «омикрон» втрое повышает риск повторного заражения COVID-19

«Данные показывают, что омикрон-штамм обладает способностью обходить иммунитет от COVID-19, полученный заразившимися более ранними вариантами коронавируса. Риск повторного заражения омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами», — отмечает агентство.

В свою очередь, сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявила, что ранее перенесшие коронавирус пациенты могут повторно заразиться в результате распространения омикрон-штамма. Повторные заболевания фиксируют в ЮАР, эксперты предполагают, что число пациентов «будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР».

Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил, что повышенный риск заразиться штаммом «омикрон» грозит детям и людям с сильным иммунодефицитом, пишет «Свободная пресса».

