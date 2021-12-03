Ученые заявили, что штамм «омикрон» втрое повышает риск повторного заражения COVID-19
Штамм коронавируса «омикрон» является в три раза более заразным для перенесших COVID-19 людей, чем предыдущие варианты вируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты совместных исследований Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
«Данные показывают, что омикрон-штамм обладает способностью обходить иммунитет от COVID-19, полученный заразившимися более ранними вариантами коронавируса. Риск повторного заражения омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами», — отмечает агентство.
В свою очередь, сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявила, что ранее перенесшие коронавирус пациенты могут повторно заразиться в результате распространения омикрон-штамма. Повторные заболевания фиксируют в ЮАР, эксперты предполагают, что число пациентов «будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР».
Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил, что повышенный риск заразиться штаммом «омикрон» грозит детям и людям с сильным иммунодефицитом, пишет «Свободная пресса».
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