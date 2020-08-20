Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде
Коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах в течение примерно трех недель. Эти данные, предоставленные учеными из Сингапура, опубликованы на ресурсе bioRxiv.
В публикации отмечается, что зараженные импортные продукты могут передавать коронавирус рабочим. Специалисты отмечают, что борьба, направленная на предотвращение риска вспышек COVID-19, вызванных зараженными продуктами, должна начинаться с источника. А именно с помещений, связанных с пищевой промышленностью. К ним относятся частое мытье рук, чистка поверхностей, материалов и посуды.
Напомним, ранее стало известно, что следы COVID-19 были обнаружены на образце, взятом с поверхности замороженных куриных крыльев, импортированных в китайский город Шэньчжэнь из Бразилии. Кроме того, их нашли в упаковке креветок, импортированных в Китай из Эквадора.
К слову, ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину против COVID-19, подчеркнув, что она является безопасной. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Китае, размещённом в Facebook.
Как отмечают российские дипломаты, Чжун Наньшань также выразил надежду на успешное завершение клинических испытаний препарата.
Эпидемиолог поздравил Москву с регистрацией вакцины. Разработанный центром эпидемиологии и микробиологии препарат был зарегистрирован 11 августа и стал первым в мире. Вакцину назвали «Спутник V», она представляет собой раствор для внутримышечного введения.
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