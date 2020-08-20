В странах Европы фиксируется резкий рост заражений COVID-19
Во многих странах Евросоюза продолжают фиксировать быстрый рост числа подтвержденных случаев COVID-19. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на сообщения европейских СМИ.
Так, в Испании за минувшую среду, 19 августа, выявили 3 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эти цифры – самый высокий показатель за сутки с тех пор, как в конце июня в Испании был отменен общенациональные режим самоизоляции.
Что касается Италии, то там накануне выявили 642 случая заражения COVID-19, а это самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом в стране с конца мая. Власти Франции, в свою очередь, ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах в каждом третьем городе страны, пишет Свободная пресса.
Между тем, в России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Уже пятый день подряд этот показатель держится ниже отметки в пять тысяч.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве (688), Санкт-Петербурге (160), Московской (157), Свердловской (139) и Нижегородской (132) областях. Таким образом, с учётом новых данных, с начала эпидемии России коронавирусом заразились уже больше 942 тысяч человек, отмечает RT.
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