В странах Европы фиксируется резкий рост заражений COVID-19

Во многих странах Евросоюза продолжают фиксировать быстрый рост числа подтвержденных случаев COVID-19. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на сообщения европейских СМИ.

Так, в Испании за минувшую среду, 19 августа, выявили 3 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эти цифры – самый высокий показатель за сутки с тех пор, как в конце июня в Испании был отменен общенациональные режим самоизоляции.

Что касается Италии, то там накануне выявили 642 случая заражения COVID-19, а это самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом в стране с конца мая. Власти Франции, в свою очередь, ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах в каждом третьем городе страны, пишет Свободная пресса.