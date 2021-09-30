Ученые выяснили, как улучшить память человека

Британские эксперты выяснили, что благодаря транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) префронтальной коры головного мозга человека возможно улучшить кратковременную вербальную память, сообщает «РЕН ТВ».

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Ученые проанализировали результаты исследования 40 студентов, которых ранее попросили запомнить списки слов. Половине из них делали медленную повторяющуюся ТМС левой дорсолатеральной префронтальной коры. В контрольной группе участники получали ТМС в область макушки головы.

Чтобы проверить результаты, специалисты повторили эксперимент таким же способом в отношении 24 студентов. Как оказалось, слова лучше всего запоминали те испытуемые, которым провели ТМС префронтальной коры. Анализ их электроэнцефалограмм определил, что магнитная стимуляция уменьшала мощность бета-волн в теменной области мозга, которая участвует в процессах восприятия информации.

Повторяющаяся ТМС растормаживает теменную область, активность которой подавляет префронтальная кора, что приводит к улучшению памяти.

Ранее были названы продукты, которые помогают улучшить работу мозга. Врачи уточнили, что их для стабильного эффекта лучше потреблять регулярно.

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ФОТО: pixabay.com
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