Ученые выяснили, как улучшить память человека
Британские эксперты выяснили, что благодаря транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) префронтальной коры головного мозга человека возможно улучшить кратковременную вербальную память, сообщает «РЕН ТВ».
Ученые проанализировали результаты исследования 40 студентов, которых ранее попросили запомнить списки слов. Половине из них делали медленную повторяющуюся ТМС левой дорсолатеральной префронтальной коры. В контрольной группе участники получали ТМС в область макушки головы.
Чтобы проверить результаты, специалисты повторили эксперимент таким же способом в отношении 24 студентов. Как оказалось, слова лучше всего запоминали те испытуемые, которым провели ТМС префронтальной коры. Анализ их электроэнцефалограмм определил, что магнитная стимуляция уменьшала мощность бета-волн в теменной области мозга, которая участвует в процессах восприятия информации.
Повторяющаяся ТМС растормаживает теменную область, активность которой подавляет префронтальная кора, что приводит к улучшению памяти.
Ранее были названы продукты, которые помогают улучшить работу мозга. Врачи уточнили, что их для стабильного эффекта лучше потреблять регулярно.
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