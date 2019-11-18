Названы продукты, улучшающие работу мозга

18 ноября 201914:16

Названы продукты, которые помогают улучшить работу мозга. Врачи уточнили, что их для стабильного эффекта лучше потреблять регулярно, сообщает «ФедералПресс».

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Медики рассказали, что благоприятное влияние на работу мозга оказывают яйца. Такой эффект связан с содержащимся в них в большом количестве витаминоподобного вещества холина. Поясняется, что он улучшает внимание и память. Помимо этого, полезными оказались рыба, орехи и ягоды. Кроме того, полезно включать в рацион брокколи, которые обладают очищающими свойствами.

Ранее врaч-диетолог, кaндидaт медицинских нaук Людмилa Зотовa нaзвaлa журналистам сaмые вредные слaдости. Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.


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ФОТО: pexels.com
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