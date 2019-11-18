Названы продукты, улучшающие работу мозга
Названы продукты, которые помогают улучшить работу мозга. Врачи уточнили, что их для стабильного эффекта лучше потреблять регулярно, сообщает «ФедералПресс».
Медики рассказали, что благоприятное влияние на работу мозга оказывают яйца. Такой эффект связан с содержащимся в них в большом количестве витаминоподобного вещества холина. Поясняется, что он улучшает внимание и память. Помимо этого, полезными оказались рыба, орехи и ягоды. Кроме того, полезно включать в рацион брокколи, которые обладают очищающими свойствами.
Ранее врaч-диетолог, кaндидaт медицинских нaук Людмилa Зотовa нaзвaлa журналистам сaмые вредные слaдости. Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.
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