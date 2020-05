Ученые выяснили, как долго коронавирус может «висеть» в воздухе

Микрочастицы с коронавирусом, выделяемые при разговоре, могут задерживаться в воздухе в закрытом помещении до 14 минут. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты исследований, опубликованных в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Их провела группа ученых из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK). Эксперты просили добровольцев произносить те или иные фразы, а после этого с помощью специальных лазеров замеряли, как долго в воздухе держатся микрокапли, выброшенные в процессе произношения слов. В ходе эксперимента выяснилось, что в течение минуты громкого разговора образуется минимум тысяча таких микрокапель. Они задерживаются в воздухе более восьми минут, а иногда и до четырнадцати.

Авторы исследования подчеркивают, что его результаты должны стать ещё одним весомый аргументом в пользу того, чтобы зараженные COVID-19 люди использовали маски.