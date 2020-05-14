Ученые выяснили, как долго коронавирус может «висеть» в воздухе

Микрочастицы с коронавирусом, выделяемые при разговоре, могут задерживаться в воздухе в закрытом помещении до 14 минут. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты исследований, опубликованных в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Их провела группа ученых из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK). Эксперты просили добровольцев произносить те или иные фразы, а после этого с помощью специальных лазеров замеряли, как долго в воздухе держатся микрокапли, выброшенные в процессе произношения слов. В ходе эксперимента выяснилось, что в течение минуты громкого разговора образуется минимум тысяча таких микрокапель. Они задерживаются в воздухе более восьми минут, а иногда и до четырнадцати.

Авторы исследования подчеркивают, что его результаты должны стать ещё одним весомый аргументом в пользу того, чтобы зараженные COVID-19 люди использовали маски.

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Ранее НСН писала, что люди со второй группой крови чаще других заболевают в результате заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал заслуженный врач России Владимир Круглый, ссылаясь на выводы специалистов в Китае. В исследовании приняли участие 3 тысячи пациентов с COVID-19.

Доля зараженных коронавирусом пациентов со второй группой крови составила более 30%, отмечает Круглый. Другие группы крови, по его словам, в процентном соотношении оказались примерно равны.


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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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