Эндокринолог назвала неожиданный побочный эффект вейпов

По её словам, электронные сигареты самым негативным образом влияют на эндокринную систему человека, нарушая выработку половых гормонов, гормонов щитовидной железы и инсулина.

Губкина рассказала, что наибольшую опасность для здоровья представляет сладкая жидкость в электронных сигаретах, в состав которой входят ароматизаторы и целый ряд подсластителей.

«Исследования показывают, что при нагревании в жидкостях образуются пары вредных веществ, которые при попадании в организм вызывают невосприимчивость клеток к инсулину», - отметила специалист.

Врач-эндокринолог предупредила, что следствием таких процессов могут стать развитие сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян призвала запретить добавки к вейпам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

