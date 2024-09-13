Эндокринолог назвала неожиданный побочный эффект вейпов
Курение вейпов может привести к диабету, заявила врач-эндокринолог Елена Губкина, сообщает aif.ru.
По её словам, электронные сигареты самым негативным образом влияют на эндокринную систему человека, нарушая выработку половых гормонов, гормонов щитовидной железы и инсулина.
Губкина рассказала, что наибольшую опасность для здоровья представляет сладкая жидкость в электронных сигаретах, в состав которой входят ароматизаторы и целый ряд подсластителей.
«Исследования показывают, что при нагревании в жидкостях образуются пары вредных веществ, которые при попадании в организм вызывают невосприимчивость клеток к инсулину», - отметила специалист.
Врач-эндокринолог предупредила, что следствием таких процессов могут стать развитие сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян призвала запретить добавки к вейпам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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