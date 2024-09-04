Ученые выяснили, что использование гаджетов вечером не ухудшает качество сна детей
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) выяснили, что просмотр телевизора и использование гаджетов перед сном побуждает детей засыпать позже, но не ухудшает качество ночного отдыха в целом. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.
Согласно данным, в течение недели наблюдения за детьми ученые обнаружили, что 99% участников использовали гаджеты в течение двух часов перед сном. Было установлено, что более активное или многозадачное применение устройств, например, для игр, побуждало участников засыпать позже. Кроме того, исследователи указали, что каждые дополнительные 10 минут такого экранного времени сокращали продолжительность ночного сна детей на аналогичный срок.
Также ученые отметили, что поздний отход ко сну дети компенсировали поздним пробуждением. При этом не было подтверждено, что синий свет или интерактивное взаимодействие с гаджетами нарушали структуру сна и ухудшали его качество. В исследовании подчеркивается, что влияние экранного времени на сон в первую очередь обусловлено смещением режима.
Ранее врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов заявил, что после бессонной ночи не стоит увеличивать число выпитых чашек кофе, а также есть жирную обильную еду, передает «Радиоточка НСН».
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