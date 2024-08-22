Не переборщить с кофе и едой: Сомнолог дал советы не выспавшимся

Чтобы после бессонной ночи не уснуть на рабочем месте, сомнолог советует обеспечить максимально яркое освещение и чаще проветривать комнату, впуская свежий прохладный воздух.

Если сон все же подступает, можно выполнить несколько приседаний, прыжков, махов руками, пройтись либо умыться холодной водой. Если справиться с сонливостью не получается, лучше всего поддаться ей и вздремнуть в обед. Даже короткий сон в течение 10-30 минут даст прилив бодрости и поможет стать более продуктивным и сосредоточенным.

