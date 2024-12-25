«Цитрусовые, чеснок и зеленый чай»: Какие продукты защитят от похмелья

«Поскольку похмелье в значительной степени связано с обезвоживанием, следует восполнить объем жидкости в организме. Восстановить водно-солевой баланс поможет употребление воды, изотонических напитков или безалкогольных травяных коктейлей, а также смузи с добавлением электролитов. Кроме того, восстановить уровень электролитов помогут мясные или овощные бульоны. Кроме того, полезны при похмелье бананы и апельсины, рассолы от квашеной капусты и маринады от солений», — сказала Мухина.

Собеседница НСН добавила, что для восстановления нормального функционирования организма следует употреблять в пищу продукты, богатую витаминами и минералами.

«Помочь быстро восстановить уровень помогающего в метаболизме алкоголя витамина С помогут цитрусовые, важных для обмена веществ и нервной системы витаминов группы B — яйца или орехи. Восстановить печень помогут куркума, богатый алицином чеснок, изюм и другие сушеные фрукты. Выделению важной для пищеварения желчи поспособствуют артишоки, также отлично чистят печень богатые глюкозинолатами брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста. Детоксикации организма помогают овсянка и зеленый чай», — отметила диетолог.

В заключение Мухина указала на то, что в отдельных случаях при похмелье можно использовать безрецептурные анальгетики.

«В некоторых случаях использование безрецептурных анальгетиков, таких как ибупрофен, может помочь облегчить головную боль, но следует быть осторожным с их применением, так как они могут дополнительно нагружать печень. Рекомендуется проконсультироваться с врачом прежде, чем принимать какие-либо медикаменты», — подытожила она.

Ранее и.о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что темные спиртные напитки, такие как бурбон, виски, ром и коньяк, вызывают самое тяжёлое похмелье. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

