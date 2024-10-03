Биолог Лялина назвала алкогольные напитки с самым тяжелым похмельем

По её словам, это относится ко всем напиткам, которые отличаются высоким содержанием сивушных масел и других дополнительных компонентов. Например, в указанный список также входят тёмное пиво и красное вино.

«Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжёлое похмелье, так как содержат меньше дополнительных веществ», — подчеркнула эксперт.

Лялина добавила, что алкоголь быстрее выводится выводится из организма мужчин, а также людей с избыточным весом.

Ранее в Роскачестве рекомендовали не употреблять алкоголь на пустой желудок и не смешивать спиртные напитки, чтобы не страдать от похмелья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

