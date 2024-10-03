Биолог Лялина назвала алкогольные напитки с самым тяжелым похмельем
Тёмные спиртные напитки, такие как бурбон, виски, ром и коньяк, вызывают самое тяжёлое похмелье. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила и.о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения биолог Ирина Лялина.
По её словам, это относится ко всем напиткам, которые отличаются высоким содержанием сивушных масел и других дополнительных компонентов. Например, в указанный список также входят тёмное пиво и красное вино.
«Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжёлое похмелье, так как содержат меньше дополнительных веществ», — подчеркнула эксперт.
Лялина добавила, что алкоголь быстрее выводится выводится из организма мужчин, а также людей с избыточным весом.
Ранее в Роскачестве рекомендовали не употреблять алкоголь на пустой желудок и не смешивать спиртные напитки, чтобы не страдать от похмелья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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