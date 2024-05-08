Ученые вычислили продолжительность жизни разных пород кошек
Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне выяснили, сколько живут разные породы кошек. Результаты исследования приводит The Guardian.
Проанализировав данные 7396 домашних питомцев в Британии, умерших с 2019 по 2021 годы\, ученые пришли к выводу: в среднем кошки и коты живут 11,7 лет. Кроме того, кошки живут на 1,3 года дольше, чем коты.
Рекордистами-долгожителями оказались бурманские и бирманские кошки, которые в среднем живут больше 14 лет. Второе место заняли короткошерстные метисы. На третьем месте - сиамские кошки, которые живут в среднем 11,7 лет, следом - персидские (10,9 лет), кошки породы рэгдолл (10,3 лет), потом норвежские лесные (10,0 лет), мейн-куны (9,7 лет). Меньше всех, согласно исследованию, живут сфинксы и «бенгальцы» внизу списка (6,7 и 8,5 лет соответственно).
Ученые также выяснили, что помеси, а это порядка 88% всех кошек, имеют более высокую продолжительность жизни, чем чистокровные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru