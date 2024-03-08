В Испании поймали рысь, которую привезли из России под видом кота

Степная рысь была поймана в испанском городе Марбелья, сообщает пресс-служба гражданской гвардии Испании.

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Уточняется, что информация поступила от местного жителя, который заметил хищника в одном из садов. Стражи порядка выяснили, что животное сбежало из другого дома.

«Установлено, что хищник был незаконно приобретён и ввезён в страну в 2022 году из Москвы в качестве домашней кошки», - отметили правоохранители.

Также в заявлении говорится, что рысь передали в центр спасения экзотических млекопитающих в провинции Аликанте.

Ранее в Череповце профильные специалисты поймали и вывезли в лес рысь, которая пробралась на территорию детского сада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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