Космонавты стали обладателями самой большой пенсии в России
Космонавты и летчики-испытатели получают самую большую пенсию в России, рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис агентству «Прайм».
Согласно данным Росстата, сумма пенсии космонавта на 1 января 2016 года составляла 446 тысяч рублей. Новые сведения служба не приводит, подчеркнул Биезбардис. При этом две пенсии в стране могут получать военные, которые после отставки по выслуге лет устраиваются на новую работу, которая не связана с военной службой, сообщило ФАН.
Большая часть пожилых граждан получает страховую пенсию по старости, рассказал РЕН ТВ. Ее размер зависит от пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за время работы. В 2020 году можно было заработать 9,57 коэффициентов, пишет Газета.ру.
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