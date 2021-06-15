Космонавты стали обладателями самой большой пенсии в России

Согласно данным Росстата, сумма пенсии космонавта на 1 января 2016 года составляла 446 тысяч рублей. Новые сведения служба не приводит, подчеркнул Биезбардис. При этом две пенсии в стране могут получать военные, которые после отставки по выслуге лет устраиваются на новую работу, которая не связана с военной службой, сообщило ФАН.

Большая часть пожилых граждан получает страховую пенсию по старости, рассказал РЕН ТВ. Ее размер зависит от пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за время работы. В 2020 году можно было заработать 9,57 коэффициентов, пишет Газета.ру.

