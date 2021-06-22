«Деньги не пропадут». В Совфеде рассказали о судьбе накопительных пенсий россиян

С 2022 года россиянам будут присылать документ с информацией о накопительной пенсии, сообщил НСН Валерий Рязанский.

Россияне, деньги которых находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), могут быть уверены в их сохранности, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее сообщалось, что в 2020 году два миллиона пенсионеров не обратились за накопительной пенсией из-за того, что негосударственные пенсионные фонды их не проинформировали о такой возможности.

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«Самое главное, что деньги на накопительных счетах не пропадут. У каждого, имеющего накопительную пенсию, персонализированный счет. И все эти средства принадлежат только тому, на чье имя они были внесены. Можно говорить о не очень добротной работе по информированию людей, но то, что средства на индивидуальных персональных накопительных счетах никуда не пропадут, это абсолютно точно. И если уж не удалось нарастить эти счета, человеку, имеющему накопительный счет, всегда гарантируется получение средств по номиналу. Так что никакой тревоги за эти деньги у граждан быть не должно. Всем можно успокоиться и просто вовремя обратиться в НПФ, поинтересовавшись судьбой своих накоплений. У кого-то они могут насчитывать тысячи рублей, у кого-то десятки тысяч, но принадлежат они только вам, и надо их забирать», - сказал Рязанский.

При этом он назвал несколько причин, по которым люди не забирают накопительную часть пенсии.

«Основная причина – это то, что не все проинформированы. Вторая – это небольшой объем денег, которые там накоплены. Наверное, люди посчитали, что можно пренебречь этими накоплениями. Третья – это информация, затерявшаяся между ведомствами, - Пенсионным фондом России и управляющими компаниями, негосударственными пенсионными фондами. Плюс немного поздно мы приняли закон, который обязывает пенсионные фонды информировать граждан, что у них есть такие накопления. До этого обязательным требованием было размещение информации на портале Госуслуг. Мы сами виноваты, потому что считали, что все наши граждане – пенсионеры и люди предпенсионного возраста - хорошо владеют этой технологической платформой и ежедневно заходят туда, чтобы что-то решать. Это ошибочное мнение нас и подводит – далеко не все умеют пользоваться Госуслугами, далеко не все зарегистрированы на портале, отсюда и такое большое количество непроинформированных людей. Надо, как это предписано с 2022 года, вернуться к простой и проверенной годами формуле – прислать документ человеку, напомнить ему о том, что у него есть на накопительных счетах», - заключил собеседник НСН.

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Как отмечает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные за 2020 год по 15 крупнейшим НПФ, более 2 миллионов пенсионеров в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии или она им не была назначена. Издание считает, что в ближайшее время ситуация кардинально не изменится, несмотря на введение с 2022 года обязательного информирования со стороны ПФР.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсияПФРНакопительная Часть Пенсии
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