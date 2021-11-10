Ученые Великобритании рассказали, когда лучше засыпать без ущерба для сердца
Если человек засыпает в период с 22:00 до 23:00 часов, то у него меньше рисков получить сердечно-сосудистые заболевания. Об этом говорится в статье журнала European Heart Journal – Digital Health.
В эксперименте приняли участие 88 тысяч человек, на запястья которых, для точности выявления данных были надеты специальные акселерометры. Сотрудники компании Huma Therapeutics проводили исследования в течение семи дней, фиксируя также физическое состояние и социальное положение наблюдаемых.
Ученые оценили здоровье участников за последние шесть лет и выявили развитие сердечно-сосудистых заболеваний у 3,6% человек.
«Чаще всего им были подвержены те, кто ложился спать в полночь и позже, меньше — те, кто засыпал в отрезок с 22:00 до 22:59», - говорится в источнике.
Британские исследователи выяснили, что люди, засыпающие в полночь или позже, на 25% больше подвержены риску развития болезней сердца и сосудов, чем те, кто ложится спать в период с 22:00 до 23:00. Эксперимент также показал, что сильнее заболеваниям сердца в таком случае подвержены женщины. Среди мужчин риск был высок только для тех, кто засыпал раньше 22:00.
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