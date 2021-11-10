Ученые Великобритании рассказали, когда лучше засыпать без ущерба для сердца

Если человек засыпает в период с 22:00 до 23:00 часов, то у него меньше рисков получить сердечно-сосудистые заболевания. Об этом говорится в статье журнала European Heart Journal – Digital Health.

В эксперименте приняли участие 88 тысяч человек, на запястья которых, для точности выявления данных были надеты специальные акселерометры. Сотрудники компании Huma Therapeutics проводили исследования в течение семи дней, фиксируя также физическое состояние и социальное положение наблюдаемых.

Ученые оценили здоровье участников за последние шесть лет и выявили развитие сердечно-сосудистых заболеваний у 3,6% человек.