Тишковец рассказал россиянам о погоде зимой

Он заявил, что в прогнозах произошла корректировка в пользу более теплого сценария. «… Декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям», — сказал синоптик. По его словам, зима, скорее всего, будет похожа на европейскую.

Тишковец заявил, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. «…Не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму"», — отметил Тишковец.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима будет отличаться резкими перепадами температур

