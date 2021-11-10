Тишковец рассказал россиянам о погоде зимой

Какой погода будет предстоящей зимой в России и как следует относиться к народным приметам по этому поводу, рассказал радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В «Фобос» назвали дату наступления метеорологической зимы для Московского региона

Он заявил, что в прогнозах произошла корректировка в пользу более теплого сценария. «… Декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям», — сказал синоптик. По его словам, зима, скорее всего, будет похожа на европейскую.

Тишковец заявил, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. «…Не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму"», — отметил Тишковец.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима будет отличаться резкими перепадами температур

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ФОТО: pixabay.com
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