Ученые: Юношеское ожирение может стать причиной скорой смерти

Ученые выяснили, что избыточная масса тела у мальчиков подросткового возраста повышает риск инфаркта миокарда до достижения ими 65 лет. Такие выводы на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже представила доктор из шведского Гетеборгского университета Мария Аберг.

По ее словам, индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается делением веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах, является явным маркером риска инфаркта.

Так, например, ученые связали увеличение ИМТ с 27,5 до 29,9 с повышением риска инфаркта в 2,64 раза. Изменение ИМТ с 30 до 34,9 повышает вероятность инфаркта уже в три раза.

В связи с такими выводами, специалисты рекомендуют пациентам следить за изменением ИМТ, сообщает «ФедералПресс».

Ранее ученые из Университета штата Джорджия выяснили, что людям, имеющим проблемы с лишним весом, необязательно ограничивать себя в питании и избавляться от жира. Согласно их исследованиям, достаточно лишь укреплять мышцы, чтобы похудеть, сохранив при этом здоровье и уменьшив риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в эфире НСН заявил, что спорт не сможет справиться со всеми заболеваниями.

