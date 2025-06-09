СМИ: Задержанных за похищение блогера Щепихина отпустили под подписку о невыезде
Всех задержанных за «похищение» блогера Арега Щепихина отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что на Ярославском вокзале в Москве несколько мужчин поместили Щепихина в багажник автомобиля и увезли. Позже участников событий задержали, по факту ЧП возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении полномочий, пишет 360.ru. При этом в отношении блогера начали проверку по факту размещения в соцсетях видеороликов с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, позднее Щепихин стал фигурантом двух дел, в том числе по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
«Следователи не стали арестовывать никого из шестерых человек, подозреваемых по статьям «Похищение человека» (ст. 126 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). Их всех отпустили под подписку о невыезде», - пишет Baza.
По данным издания, сам Арег Щепихин остается в следственном изоляторе, его арестовали на два месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru