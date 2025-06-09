В столичном регионе предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК

Диверсии предотвратили на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе. Об этом сообщает ФСБ.

По данным ведомства, преступления планировали двое граждан России 1987 и 1999 годов рождения. Злоумышленников задержали. О каком предприятии ОПК идет речь, не уточняется.

Против задержанных возбудили уголовные дела о покушении на диверсию и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывчатки. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее ФСБ пресекла деятельность группы лиц, готовившей контрабанду комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17 за рубеж на 400 млн рублей, напоминает 360.ru.

