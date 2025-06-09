Шадаев: Презентация национального мессенджера пройдет летом 2025 года

«Думаю, что летом коллеги сделают большую презентацию публичную, как поэтапно функционал будет создаваться и реализовываться», - отметил министр на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Ранее Шадаев на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщил, что Минцифры уже готовит сервисы, которые войдут в национальный мессенджер, пишет 360.ru.

