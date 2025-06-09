Шадаев: Презентация национального мессенджера пройдет летом 2025 года
9 июня 202511:34
Презентация национального мессенджера ожидается летом текущего года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Думаю, что летом коллеги сделают большую презентацию публичную, как поэтапно функционал будет создаваться и реализовываться», - отметил министр на заседании комитета Госдумы по информполитике.
Ранее Шадаев на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщил, что Минцифры уже готовит сервисы, которые войдут в национальный мессенджер, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Задержанных за похищение блогера Щепихина отпустили под подписку о невыезде
- В столичном регионе предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК
- Объявлен актер на роль министра магии в новом «Гарри Поттере»
- Шадаев: Презентация национального мессенджера пройдет летом 2025 года
- ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих для Ми-8 и Ми-17
- Патрушев: В РФ создадут Национальный исследовательский центр судостроения
- В Мюнхене болельщик упал с трибуны и погиб во время финала Лиги наций
- В ЛНР мужчину задержали за шпионаж в пользу Украины
- Со дна Балтийского моря подняли свыше 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ
- Путин утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru