Российские войска нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно

Отмечается, что использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

«Это один из ответных ударов на атаки украинских войск по российским военным аэродромам», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны указали, что был нанесён удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, а также складам ВСУ.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что Вооружённые силы РФ начали продвижение в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

