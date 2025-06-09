Российские войска нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно

Ночью 9 июня российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дубно Ровенской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

«Это один из ответных ударов на атаки украинских войск по российским военным аэродромам», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны указали, что был нанесён удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, а также складам ВСУ.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что Вооружённые силы РФ начали продвижение в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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