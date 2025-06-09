Депутат Журавлев высказался о сносе памятника Ленину в Киргизии

Демонтаж памятника Владимиру Ленину в городе Ош в Киргизии вызывает удивление. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru.

Ранее в киргизском городе снесли монумент советскому вождю высотой около 25 метров, который находился в самом центре Оша.

«Удивительно слышать, когда советские памятники начинают сносить в странах, которые формально не раз заявляли о том, что являются нашими союзниками. С борьбы с наследием СССР ведь все начиналось и на Украине, и это следует иметь в виду всем, кто пытается повторить такой путь», - прокомментировал ситуацию Журавлев.

Парламентарий напомнил, что в Средней Азии еще до конца не определились с отношением к российской специальной военной операции. В частности, в Киргизии арестовывали участников боевых действий, выступавших на стороне РФ. По словам Журавлева, республика во многом зависит от России, почти десятая часть населения работает в РФ, а подобные сносу советского памятника шаги не приведут ни к чему хорошему.

