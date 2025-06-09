Экс-глава СТС предположил, когда кинобизнес в РФ станет независимым от госбюджета

Кинобизнес в России сможет стать независимым от государственного бюджета, если билет в кино будет стоить 1,5–2 тысячи рублей либо посещаемость кинозалов вырастет в три или четыре раза. Об этом заявил основатель «Амедиатеки» и бывший гендиректор канала СТС Александр Акопов в интервью РБК.

Эксперт пояснил, что отечественная киноиндустрия «существует как комбинация государственных денег и частных», крупнейшие проекты производятся с госучастием, однако довольно большое количество лент снимают на частные деньги. Производственный бюджет с учетом размеров аудитории по коммерческим расчетам может составлять около 200–300 млн рублей, с госучастием — 800 млн рублей «за два часа самого дорогого прокатного фильма».

«Больше пока никак. А конкуренцию нам составляют ребята, которые тратят на те же два часа $150 млн. Так что государственные деньги помогают конкурировать в сознании зрителя с крупнейшими и самыми дорогими американскими блокбастерами», - рассказал Акопов.

В то же время экс-глава СТС указал на конкуренцию с советским кино, где «денег не считали», продлевали сроки, предоставляли дополнительный бюджет и киноиндустрия процветала. По мнению Акопова, сейчас кино сможет стать независимым от государства, если стоимость билетов на фильмы и посещаемость кинотеатров станут выше в несколько раз, однако «в реальности в ближайшие годы без господдержки — никак».

Между тем эксперты, опрошенные НСН, допустили, что привлечь зрителей в кинотеатры помогли бы повторный показ блокбастеров, вызывающих ностальгию фильмов либо лент, которые прежде не выходили в России на большом экране.

