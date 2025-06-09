Песков: Присутствие РФ в Африке развивается по нарастающей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о российском присутствии в Африке. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

По словам Пескова, присутствие РФ «развивается по нарастающей». Москва намерена развивать взаимодействие с государствами на континенте.

«В том числе это сотрудничество распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью», - подчеркнул пресс-секретарь.

Между тем российская ЧВК «Вагнер» объявила об уходе из африканской Мали. В компании отметили, что ее основная миссия выполнена, все региональные столицы в республике вернулись под контроль законной власти.

