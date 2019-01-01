Фитнес-тренер: Для эффективного похудения нужно много денег

Ученые из Университета штата Джорджия выяснили, что людям, имеющим проблемы с лишним весом, необязательно ограничивать себя в питании и избавляться от жира. Согласно их исследованиям, достаточно лишь укреплять мышцы, чтобы похудеть, сохранив при этом здоровье и уменьшив риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в эфире НСН заявил, что спорт не сможет справиться со всеми заболеваниями и будет эффективен в сочетании с правильным питанием.

«Спорт ускоряет метаболизм, влияет на обмен веществ и понижает вероятность ожирения. Но есть отклонения, например, диабет, которые не поддаются спорту. Тогда, естественно, нужно обращаться к врачам» - заявил он.

Тренер подчеркнул, что заниматься спортом и правильно питаться очень затратно, однако одно не будет эффективно работать без другого.

«Что касается выбора между спортом и ограничением в питании, то физические нагрузки и правильное питание предполагают наличие свободного времени и денег. Поэтому здесь уже стоит вопрос финансов. Но необходимо совмещать физические нагрузки и правильное питание, потому что это неотделимые факторы. Чтобы похудеть, нужно питаться так же, как люди, которые занимается спортом, только относительно своего веса и тела» - заключил Фатеев.

Он также отметил важную роль состояния здоровья и наличия отклонений в вопросе похудения.

«Нужно еще обследования проходить, чтобы понимать, с чем связано их ожирение. Например, есть такой фактор, как аллергия на тот или иной продукт, при которой организм накапливает воду для расщепления и выведения этого продукта. Как следствие, спустя месяц +15 кг. Это уже не ожирение, а скапливание воды в организме» - добавил он.

Напомним, что в мае 2019 американские ученые назвали жвачку средством для похудения. По мнению ученых, чтобы сбросить лишний вес, необходимо 5-6 раз в сутки жевать жвачку без сахара.





