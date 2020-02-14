Ученые выявили связь между интимной жизнью и онкологией
Международная группа ученых провела исследование, которое показало, что количество половых партнеров, превышающее десять, увеличивает увеличивает вероятность развития рака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Medical Xpress.
Как передает агентство, подобная корреляция характерна для всех наблюдавшихся вне зависимости от пола. Исследователи из пяти стран (Великобритания, Канада, Италия, Австрия и Турция) проанкетировали 5722 жителей Британии, средний возраст интервьюируемых - 64 года. Среди тех, кто имел более десяти сексуальных партнеров, развитие раковых заболеваний было вероятнее на 91 % и 69 % в сравнении с теми, кто имел меньшее количество партнеров.
Однако ученые воздерживаются от скоропалительных выводов и подчеркивают, что результаты не стоит интерпретировать, выявляя прямое влияние количества партнеров на развитие онкозаболеваний. Исследователи объясняют подобную взаимосвязь влиянием инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
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