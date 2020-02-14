Ученые выявили связь между интимной жизнью и онкологией

Как передает агентство, подобная корреляция характерна для всех наблюдавшихся вне зависимости от пола. Исследователи из пяти стран (Великобритания, Канада, Италия, Австрия и Турция) проанкетировали 5722 жителей Британии, средний возраст интервьюируемых - 64 года. Среди тех, кто имел более десяти сексуальных партнеров, развитие раковых заболеваний было вероятнее на 91 % и 69 % в сравнении с теми, кто имел меньшее количество партнеров.

Однако ученые воздерживаются от скоропалительных выводов и подчеркивают, что результаты не стоит интерпретировать, выявляя прямое влияние количества партнеров на развитие онкозаболеваний. Исследователи объясняют подобную взаимосвязь влиянием инфекций, передающихся половым путем (ИППП).