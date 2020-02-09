Онколог указал продукт, развивающий рак

9 февраля 202012:45

Чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку на фоне снижения клетчатки может способствовать развитию рака. Об этом заявил онколог Андрей Пылев в беседе с телеканалом «Звезда».

«Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением онкологических заболеваний. Из доказанных факторов рациона питания — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе», — заявил эксперт.

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По словам врача, опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний алкоголь.

Кроме того, онколог рекомендовал избегать употребления слишком горячей еды.

Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» и член ассоциации Европейских онкологов ESMO Вадим Гутник в эфире НСН заявил, что относится к подобным рекомендациям философски. Он считает, что человек ест то, что ему по карману и призвал обеспечить оперативное, качественное и доступное лечение россиян.

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