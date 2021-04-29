Вакцинация «Спутником V» начнётся в Индии 1 мая

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма заявил, что применение российского препарата от коронавируса «Спутник V» начнётся в Индии 1 мая, сообщает ТАСС.

По его словам, использовать российскую вакцину будут в рамках национальной всеобщей программы вакцинации.

«Мы рассчитываем, что это внесет существенный вклад в усилия Индии по вакцинации», - сказал посол.



Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендре Моди заявил, что Россия предоставит Индии экстренную гуманитарную помощь, сообщает «Свободная пресса». В частности, самолетами МЧС в страну отправят, в том числе, оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ, медицинские мониторы и лекарства.

