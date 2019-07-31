Ученые рассказали о признаках алкоголизма

Специалисты рассказали, что первый признак того, что человек страдает зависимостью от алкоголя - дрожь в руках и во всем теле. Такие признаки могут появиться утром во время похмелья, до завтрака. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на «Медик Форум».

По словам специалистов, такое явление называется «алкогольный тремор». Таким образом организм реагирует на интоксикацию, пытаясь вывести алкоголь. Источником тремора являются белки в крови, которые возникают при расщеплении спиртного.

Еще одной причиной ученые называют недостаток дофамина, вещества, которое вырабатывается в мозге и помогает человеку ощущать положительные эмоции. В этом случае специалисты советуют в качестве первой помощи принять натуральные антидепрессанты.

Тремор, по словам медиков, может вызвать также печеночная недостаточность, которая также может быть признаком проблем с алкоголем.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН раскритиковал исследование казанских ученых, но согласился, что российская водка – самая лучшая в мире и даже в каком-то смысле полезная.

